Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двое пьяных россиян попытались угнать самолет

Двое пьяных россиян попытались угнать самолет при заходе на посадку в Ульяновске

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Двое россиян в состоянии алкогольного опьянения попытались угнать самолет при заходе на посадку в аэропорту Ульяновска. Об инциденте пишет Telegram-канал Aviaincident.

Отмечается, что при заходе на посадку в аэропорту назначения, экипаж доложил о паре пассажиров в состоянии алкогольного опьянения, которые планируют захватить самолет. Экипаж также запросил наряд полиции к прибытию воздушного судна.

Посадка самолета произошла благополучно.

В ноябре сообщалось, что пассажир устроил дебош на рейсе НовосибирскВладивосток.

По данным транспортной полиции по Дальневосточному Федеральному округу, находясь на борту воздушного судна, он употреблял алкогольные напитки в бизнес-классе, после чего решил употребить табачные изделия в туалетной комнате самолета. Бортпроводница сделала пассажиру замечание, на которое мужчина резко отреагировал. Произошел словесный конфликт. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что десяткам самолетов авиакомпаний РФ грозит арест за рубежом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами