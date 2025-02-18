Полицейские поймали тюленя, ползавшего по улицам города

UPI: в США полицейские поймали тюленя, который ползал по улицам

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В США поймали тюленя, который ползал по улицам города, пишет UPI.

Необычный инцидент произошел в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, где на городских улицах был обнаружен молодой серый тюлень. Полиция опубликовала с шутливым комментарием фотографию животного, ползущего по дороге рядом с патрульной машиной.

«Познакомьтесь с нашим новым пополнением», — говорилось в сообщении.

Как тюлень оказался в городе, остается загадкой. Полиция связалась с Департаментом энергетики и окружающей среды штата, после чего животное передали на попечение программы спасения животных Mystic Aquarium.

Специалисты установили, что тюленю всего несколько недель. Он был вялым, обезвоженным и с недостаточным весом. Сейчас животное получает специальную диету, чтобы восстановить силы для возвращения в океан.

Ранее постоялица гостиницы обнаружила, что в ее отсутствие в номер «заселился» тюлень.