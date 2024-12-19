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Детеныш капибары по кличке Тупи стал звездой соцсетей

Metro: детеныш капибары из Техаса по кличке Тупи стал звездой в соцсетях
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San Antonio Zoo

Детеныш капибары из Техаса по кличке Тупи стал звездой соцсетей, пишет Metro.

В Техасе знаменитостью социальных сетей стал детеныш капибары по имени Тупи, родившийся в зоопарке Сан-Антонио. Этот грызун стал первым представителем своего вида, появившимся в этом месте за последние 25 лет.

Тупи, родившийся в начале декабря, проводит все время рядом со своей матерью Луной, но уже начинает осваивать питание, включая разнообразные овощи, как и его более взрослые сородичи. Социальные сети зоопарка активно публикуют фотографии и видео Тупи, которые быстро завоевали популярность среди пользователей.

Поклонники Тупи уже окрестили его «маленькой обнимашкой». В зоопарке добавили, что с каждым днем все больше и больше людей приходят посмотреть воочию «на звезду».

Ранее две капибары в британском зоопарке стали родителями после романтического ужина.

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