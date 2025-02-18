В российском селе не спасли мальчика, пострадавшего во время игры на шведской стенке

РЕН ТВ: на Ставрополье не спасли мальчика, получившего травмы на шведской стенке

На Ставрополье не смогли спасти 11-летнего ребенка, который травмировался, когда играл на шведской стенке. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 17 февраля в селе Краснокумское. Мальчик играл и делал физические упражнения на шведской стенке, однако в какой-то момент он случайно травмировался и перестал дышать.

Когда на место прибыли врачи скорой помощи, было уже поздно. Медики не смогли ничем помочь ребенку.

До этого в Каспийске мальчик почувствовал себя плохо в школе и попал в больницу. У него началась рвота, а затем он перестал дышать. Медики оказали ему необходимую помощь, однако спасти ребенка не удалось.

Ранее восьмилетняя москвичка проглотила в поездке более 40 магнитов от скуки, ее спасли врачи.