Врачи не смогли спасти мальчика, которому стало плохо в российской школе

Mash: в Каспийске не спасли четвероклассника, которому стало плохо в школе

В Каспийске мальчик почувствовал себя плохо в школе и попал в больницу, но врачи не смогли его спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в школе №6. Четвероклассник чувствовал себя плохо и жаловался на боли в животе. В какой-то момент у мальчика началась рвота, а затем он перестал дышать.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти мальчика не удалось.

До этого семья из четырех человек, включая младенца, попала в больницу после заказа суши и пиццы. Их госпитализировали. Состояние взрослых и подростка медики оценили как средней степени тяжести, у младенца зафиксировали легкое отравление.

Ранее не знавшая о беременности женщина почувствовала себя плохо и через несколько часов родила.