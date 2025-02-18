В детском саду в Белой Холунице сальмонеллезом заболели 37 детей и 10 взрослых

Число заболевших сальмонеллезом в Кировской области выросло до 47 человек

Число воспитанников и сотрудников детского сада в Белой Холунице Кировской области, заболевших сальмонеллезом, выросло до 47 человек. В их числе 37 детей, сообщила глава Белохолуницкого района Татьяна Телицина в своем Telegram-канале.

«Проведено обследование всех сотрудников детского сада, всех детей и контактных лиц. Результаты получены. Количество человек с подтвержденным инфекционным заболеванием (сальмонеллез) — 47 человек, из них 37 детей и 10 воспитателей», — поделилась подробностями она.

Она добавила, что обращений за последние дни не поступало. На данный момент местные власти ждут от Роспотребнадзора официальной информации об итогах расследования.

Воспитанники детского сада в Белой Холунице начали массово обращаться к врачам с жалобами на недомогание 12 февраля. На тот момент плохо себя чувствовали 18 детей. Детский сад закрыли на карантин. Прокуратура начала проверку.

До этого массовое заражение сальмонеллезом выявили в одном из детских садов Санкт-Петербурга. Опасную кишечную инфекцию выявили у 17 детей, пять из них проходили лечение в стационаре в больнице.

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