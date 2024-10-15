Россиянам напомнили, как правильно мыть руки

Грязные руки — одна из причин распространения инфекционных заболеваний, таких как грипп, гастроэнтерит, сальмонеллез, кишечная палочка и др. Об этом в интервью РИАМО напомнила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова. Особенно, по ее словам, риску заражения подвержены уязвимые группы населения, а именно дети и пожилые люди.

«Соблюдение гигиены рук не только помогает предотвратить распространение инфекций, но и уменьшает нагрузку на систему здравоохранения. Особенно это актуально в условиях пандемии, когда вирусы легко передаются от человека к человеку», — отметила Морозова.

Она посоветовала уделять процедуре мытья рук не менее 20 секунд, обязательно с мылом. При этом особенно тщательно нужно мыть руки перед едой и после туалета, а также после контакта с животным и грязными поверхностями.

Врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Олеся Дубенко до этого сообщила, что самые загрязненные бактериями предметы быта находятся на кухне. В их числе губки и тряпки, раковина, миски для животных, плита, ручки шкафов, а также фильтры для воды и кофемашины.

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