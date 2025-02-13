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В Крыму национализируют имущество украинских олигархов

Константинов: Крым национализирует новый пакет имущества украинских олигархов
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале заявил, что в республике национализируют новый пакет имущества украинских олигархов.

По словам Константинова, государственный совет Крыма в ближайшее время примет решение о национализации ряда объектов.

«В новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества <...> Наиболее привлекательными и крупными предприятиями будем заниматься, вкладывать средства в их развитие на благо нашей республики и ее жителей», — поделился спикер парламента Крыма.

Он добавил, что вырученные от продажи средства пойдут на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие Крыма.

До этого Константинов сообщал, что от продажи национализированного имущества республика Крым получила 4,8 млрд рублей за последние два года.

В соответствующий перечень вошли три с половиной тысячи объектов. К тому же в два с половиной раза выросли доходы от аренды национализированного имущества, отметил Константинов. На данный момент речь идет о сумме 938,08 млн рублей.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.

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