Доктор Мясников призвал россиянок вовремя проверять репродуктивное здоровье

Россиянкам начали давать направления на определение уровня фертильности, чтобы они могли спланировать беременность. Это полезная инициатива, так как сегодня женщины чаще задумываются о репродуктивном здоровье слишком поздно, отметил главврач московской городской клинической больницы №1, телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Для проверки здоровья у женщин по анализу крови оценивают антимюллеров гормон (АМГ), который помогает узнать уровень запаса яйцеклеток в организме. Это один из самых современных и надежных способов оценки состояния яичников, который является ранним индикатором, подчеркнул Мясников. Если АМГ снижен, то высока вероятность, что придется обратиться к репродуктологу, так как естественным путем женщина может не родить, объяснил он.

Доктор выступил за реализацию госпрограмм в этом направлении, подчеркнув, что репродуктивные функции не менее значимы, чем остальные аспекты здоровья.

«Государственные программы, конечно, нужны! Мы поздно спохватились. Сейчас женщины сначала устраивают свою жизнь, потом задумываются о детях», — отметил врач.

Напомним, согласно выпущенному в 2024 году приказу Минздрава, россияне смогут проверять свое репродуктивное здоровье в ходе диспансеризации и медосмотра. Предполагается, что это позволит улучшить ситуацию с рождаемостью в стране.

Ранее россиянкам посоветовали не ждать принца и заморозить яйцеклетки до 34 лет.