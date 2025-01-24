Россиянкам посоветовали не ждать принца и заморозить яйцеклетки

Россиянкам лучше всего замораживать яйцеклетки до 34 лет, так как это значительно повышает шансы на рождение здорового ребенка, считает врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродуктивных технологий «Ecofamily Clinic» Кристина Пришвина. После 45 шансы сильно снижаются, предупредила она в пресс-центре НСН.

Качество яйцеклеток начинает падать с 38 лет, а после 45 лет, по статистике, шанс на то, что эмбрион будет здоровым, ниже 1%. Так, например, в 40 лет риск рождения ребенка с синдромом Дауна равен одному из ста. Поэтому лучше решаться на эту процедуру до 34 лет, подчеркнула Пришвина.

«Ждать принца не нужно, при этом никто не отменял и мужское бесплодие», — заключила врач.

До этого в Москве первая пациентка бесплатно заморозила яйцеклетки по новой программе. Отмечается, что всего под критерии проекта подходят 7,6 тыс. женщин. Создана программа для помощи женщинам от 18 до 40 лет спланировать беременность. Женщинам предлагается бесплатно заморозить яйцеклетки в случае, если будут соответствующие показания анализа на антимюллеров гормон.

Ранее врач объяснила, насколько безопасно дарить и использовать донорские яйцеклетки.