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Россияне смогут проверить репродуктивное здоровье на диспансеризации

Минздрав: россияне смогут проверять репродуктивное здоровье на диспансеризации

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Shutterstock

Россияне смогут проверять свое репродуктивное здоровье в ходе диспансеризации и медосмотра. Это следует из приказа Минздрава России, который вступает в силу 30 августа, передает «Парламентская газета».

По мнению авторов документа, это позволит улучшить ситуацию с рождаемостью в стране. В рамках осмотра граждане узнают, могут ли они иметь детей. Им также объяснят, как следить за своим половым здоровьем и в каком возрасте лучше становиться родителями. Главный неонатолог Минздрава, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета профессор Дмитрий Иванов подчеркнул, что возраст будущих родителей играет важную роль для рождения ребенка.

«Сейчас все больше женщин рожают первенца ближе к тридцати годам, но лучше это сделать до 25 лет. Ведь женский организм не поменялся в отличие от нравов, и чем он старше, тем быстрее стареет, поэтому иногда не получается зачать ребенка естественным способом», — сказал он.

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что проблемы со здоровьем у школьников, которые выявляются в ходе диспансеризации, нужно устранять. Глава государства призвал обратить особое внимание на детское здравоохранение. По мнению российского лидера, вопросы в этой сфере никогда не должны исчезать из поля зрения властей.

Ранее сообщалось, что свердловский чиновник призвал рожать для решения кадровых проблем.

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