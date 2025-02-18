Работник-иностранец обслуживал на автомойке машину и забрал из салона 1 млн рублей

На Кубани обслуживавший машину на автомойке мигрант похитил из нее 1 млн рублей

В Краснодаре иностранец, работавший на автомойке, нашел в одной из обслуживаемых машин крупную сумму и забрал ее себе. Владелец автомобиля обратился по поводу пропажи денег в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД России.

По предварительной информации, инцидент произошел на автомойке на улице Анисовой. Приезжий, занимаясь чисткой салона авто клиента, заметил на заднем сидении пакет с деньгами, и спрятал его себе в карман. После этого злоумышленник скрылся и на работе больше не появлялся. Потерпевший заявил, что в пакете лежал 1 млн рублей.

Подозреваемого в краже задержали, к этому моменту он успел потратить часть украденной суммы.

«Злоумышленник потратил 650 000 рублей на оплату уроков в автошколе и покупку продуктов. Оставшиеся 350 000 рублей оперативники изъяли и вернули заявителю», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, ранее судимому иностранному гражданину грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге водитель угрожал молодому человеку пистолетом из-за очереди на автомойке.