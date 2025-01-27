В Петербурге водитель угрожал молодому человеку пистолетом из-за очереди на автомойке

В Петербурге мужчину задержали за угрозы молодому человеку на автомойке

В Петербурге мужчина стал фигурантом уголовного дела после конфликта на автомойке с самообслуживанием. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в Кировском районе. 27-летний молодой человек помыл машину, но, по мнению второго участника ссоры, слишком долго не выезжал из бокса, это привело к появлению очереди. Недовольный оппонент достал травматический пистолет и стал угрожать водителю.

На конфликт обратили внимание сотрудники Росгвардии, которые задержали мужчину с оружием.

«Травматический пистолет был изъят. Росгвардейцы передали задержанного, у которого имелись при себе необходимые документы на оружие, оперуполномоченному полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Подмосковье задержали молодого человека, которого подозревают в стрельбе по отчиму. Молодой человек подумал, что мужчина избивал жену.

Ранее в Подмосковье школьник открыл стрельбу по поезду.