Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге поджигатели вышки связи получили 10 и 8 лет лишения свободы

В Петербурге осудили поджигателей вышки связи в Колпино

В Петербурге суд вынес приговор двум мужчинам, которых подозревали в совершении диверсии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, Сергею Гладкому в мессенджере предложили поджечь распределительный щит станции оператора связи в Колпино за 40 тысяч рублей, и мужчина согласился. Позже фигурант предложил поучаствовать в диверсии своему знакомому Сергею Перксону, который перевел молодому человеку деньги на бензин, зная, что с его помощью знакомый устроит поджог.

«Таким образом, Гладкий совершил диверсию, а Перксон содействовал диверсионной деятельности в форме финансирования», – сообщается в публикации.

Обоих мужчин позже задержали, свою вину в диверсии они признали. Гладкого приговорили к десяти годам лишения свободы, Парксона – к восьми. Первые 2,5 года оба проведут в тюрьме, остальной срок они будут отбывать в колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который поджигал вышки для украинских спецслужб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами