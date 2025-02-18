В Петербурге поджигатели вышки связи получили 10 и 8 лет лишения свободы

В Петербурге суд вынес приговор двум мужчинам, которых подозревали в совершении диверсии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, Сергею Гладкому в мессенджере предложили поджечь распределительный щит станции оператора связи в Колпино за 40 тысяч рублей, и мужчина согласился. Позже фигурант предложил поучаствовать в диверсии своему знакомому Сергею Перксону, который перевел молодому человеку деньги на бензин, зная, что с его помощью знакомый устроит поджог.

«Таким образом, Гладкий совершил диверсию, а Перксон содействовал диверсионной деятельности в форме финансирования», – сообщается в публикации.

Обоих мужчин позже задержали, свою вину в диверсии они признали. Гладкого приговорили к десяти годам лишения свободы, Парксона – к восьми. Первые 2,5 года оба проведут в тюрьме, остальной срок они будут отбывать в колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который поджигал вышки для украинских спецслужб.