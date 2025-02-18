Работник салона связи в Петербурге продавал данные абонентов

В Петербурге работника салона связи подозревают в продаже данных абонентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

По версии правоохранительных органов, в 2022 году сотрудник нашел нелегальную подработку в мессенджере. За персональную информацию о каждом клиенте мужчина получал по 300 рублей. За время работы в салоне связи он успел продать данные нескольких десятков абонентов.

Подозреваемого задержали. Известно, что он проживает в городе Мурино Ленинградской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. На данный момент сотрудники МВД проверяют, причастен ли фигурант разбирательств к другим подобным эпизодам.

До этого сообщалось о том, что в 2022 году злоумышленники слили в интернет на 60% меньше личных данных пользователей, чем в 2023 году. Большая часть таких утечек была связана с кибератаками.

Ранее в Новосибирске возбудили дело на налоговиков за слив данных о предпринимателях.