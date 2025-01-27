В Новосибирске возбудили дело на налоговиков за слив данных о предпринимателях

В Новосибирской области задержали бывшего и действующих сотрудников налоговой службы по подозрению в сборе и разглашении налоговой тайны. Об этом сообщила РБК официальный представитель регионального УФСБ Ирина Зеброва.

По ее словам, речь идет о работниках Межрайонной инспекции ФНС России №20. По версии следствия, в 2023-2024 годах экс-сотрудник налоговой инспекции подкупил двух действующих и получил от них данные о банковских счетах четырех коммерческих организаций, а также информацию о более чем 40 тыс. зарегистрированных юрлицах и индивидуальных. В проданной базе были данные учредителей, директоров и физлиц.

На подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну», сказала Зеброва. Их пока отпустили под подписку о невыезде. Также в качестве обеспечительных мер суд арестовал имущество подозреваемых общей стоимостью 5 млн рублей.

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