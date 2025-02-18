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В Челябинске женщина бросилась в ледяную воду, чтобы спасти своего пса

Жительница Челябинска спасла упавшего в реку пса на глазах у мужа и ребенка

В Челябинске женщина бросилась в ледяную воду реки Миасс, чтобы спасти свою собаку. Это попало на видео, которое было опубликовано «Агентством чрезвычайных новостей».

Семья выгуливала питомца в районе дома №9Б по улице Набережной, но в какой-то момент пес пропал из виду и провалился под лед.

Не снимая пуховика, хозяйка собаки первой ринулась ей на помощь. Женщина сломала локтями тонкий лед, чтобы добраться до животного, подняла его над водой и отправилась в обратный путь.

Мужчина, предположительно, муж героини, и маленький ребенок ждали ее возвращения на берегу. Сначала отважная челябинка вытащила на поверхность любимого питомца, а затем с помощью спутника вылезла из реки сама.

Ранее москвич получил ожоги более 50% тела, спасая близких от горящего моноколеса.

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