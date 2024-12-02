«Машина в хлам»: на Урале свидание закончилось погоней и серьезной аварией

В Свердловской области области 17-летний подросток вывез подругу на свидание на автомобиле и попытался уйти от погони сотрудников Госавтоинспекции, но потерпел неудачу. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

В ночь с 30 ноября на 1 декабря житель поселка Первомайский посадил свою девушку в «ВАЗ» и отправился кататься по селам под Нижним Тагилом. Около трех ночи на машину обратили внимание сотрудники ДПС, которые несли дежурство в селе Петрокаменское. Они потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал сигнал и отправился дальше. Полицейские начали погоню. Водитель попытался уйти от преследования, но не справился с управлением. В селе Бродово он съехал с дороги и врезался в опору газопровода.

«Всю деревню перебудили. Ребята поломались, их увезли в больницу. Машина в хлам, пришлось ее разрезать спасателям. Очень переживаем за здоровье этих гонщиков», — приводит канал слова очевидцев ЧП.

Оба нарушителя оказались несовершеннолетними. С различными травмами их забрали в тагильскую Центральную городскую больницу №1.

Полицейские установили, что у юноши не было водительских прав. В момент ДТП ни он, ни его девушка не были пристегнуты ремнями безопасности.

Мать пострадавшего рассказала, что сын купил машину сам на заработанные деньги, после сам научился водить. Женщина отметила, что не запрещала юноше управлять автомобилем, ключи были дома в свободном доступе. В полиции решают вопрос о привлечении родительницы к административной ответственности.

Ранее погоня семи автомобилей ДПС за грабителями в Новосибирске попала на видео.