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В Челябинске от поставщиков школьного питания потребовали десятки млн рублей

Администрация Челябинска потребовала от поставщиков школьного питания ₽63 млн
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Павел Лисицын/РИА Новости

Прокуратура Челябинской области подала в арбитражный суд региона иск с требованием взыскать более 63 млн рублей по сделкам, связанным с организацией школьного питания в 106 образовательных учреждениях Челябинска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что прокуратура требует взыскать свыше 18 млн рублей с компании «Комбинат питания» и свыше 45 млн рублей с компании «Трансхолод» в пользу администрации города. Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 15 апреля.

7 февраля сообщалось, что в Башкирии компания выплатит компенсацию девушке-подростку, которая поранилась болтом из фрикадельки в школьной столовой. Инцидент произошел в сентябре 2023 года в одной из школ Стерлитамака. Девушка во время обеда раскусила фрикадельку и поранилась металлическим болтом, который находился внутри. Стоматолог диагностировал у нее поверхностную рану слизистой оболочки полости рта длиной около 2,5 см. Мать школьницы подала судебный иск к школе, администрации города и ООО «Центр социального питания». Женщина запросила компенсацию в пользу своей дочери в размере 500 тысяч рублей, а также еще ряд выплат и штраф.

Ранее стало известно, кто разрабатывает рационы школьного питания в России.

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