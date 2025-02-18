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Россиянин проигнорировал предупреждение ФСБ и получил срок за госизмену

Пренебрегшего предупреждением ФСБ жителя Заполярья приговорили к 13 годам
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Shutterstock

Житель Заполярья, который проигнорировал предупреждение ФСБ, получил тюремный срок по статье о госизмене. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным суда, 24-летний Артем Константинов связался с представителем украинского формирования и согласился сотрудничать с ним, а позднее участвовать в боях против россиян в зоне СВО. При этом еще в 2022 году сотрудники ФСБ официально вынесли ему предостережение. Однако, несмотря на профилактические меры, Константинов все равно вышел на украинские спецслужбы и начала работать на них.

На допросах сам задержанный признался, что он должен был для СБУ собирать данные о военных объектах в Мурманской области, о сотрудниках регионального ФСБ и об участниках СВО. Полученные данные он передавал украинским кураторам для того, чтобы они позже проводили «акции устрашения».

В итоге на Константинова завели уголовное дело по статье «Госизмена». Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строго режима.

Ранее волонтера Россинскую обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.

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