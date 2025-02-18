Хинштейн лично разберется с ситуацией, когда медики отказались помочь ветерану ВОВ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал лично разобраться с ситуацией, связанной с конфликтом медиков скорой помощи и ветераном Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время встречусь с сотрудниками скорой помощи. Также приглашу дочь ветерана, чтобы услышать все точки зрения. Уверен, что мы на месте обо всем поговорим и вместе найдем решение», — написал врио главы региона.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. По словам ветерана ВОВ Евгения Будкина, он упал ночью на пол. Дочь не смогла его поднять, в связи с чем вызвала скорую помощь. По словам родственницы ветерана, медработники сначала отказались поднимать фронтовика и вели себя в его отношении неуважительно. По итогам проверки фельдшер и санитар получили выговоры, а бригаду лишили надбавок.

15 февраля Хинштейн попросил провести прокурорскую проверку Telegram-канала «Суджа Родная», который информирует о ситуации в городе Суджа. Данное решение было принято на заседании координационного совета по вопросам беженцев, где лидер группы волонтеров Мария Скорб выступила с заявлением о распространении в канале недостоверной информации.

Ранее ветеран ВОВ стал волонтером в зоне СВО.