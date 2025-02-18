Юрист оценил идею разрешить россиянам защиту дома от нападения любыми методами

В Госдуму внесли законопроект, который позволит россиянам использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дом. Сегодня нередки случаи, когда по сути жертвы становятся фигурантами уголовных дел, что является несправедливым подходом, отметил юрист Дмитрий Григорьев в беседе с 360.ru.

Россияне не имеют права превышать пределы самообороны – например, брать в руки пистолет, если на них напали с ножом. В противном случае такая самозащита рассматривается как преступление и становится основанием для привлечения к уголовной ответственности. Степень виновности определяют правоохранители. Практика показывает, что таких защищающихся людей зачастую признают виновными и выносят им приговоры, отметил Григорьев.

«Суды наказывают людей именно в силу действия этой нормы. К сожалению, здесь ничего нельзя поделать. Но, как мы видим, есть попытки для того, чтобы отчасти справедливость восторжествовала», — добавил он.

Принцип «мой дом – моя крепость» активно распространен в англосаксонском праве, отметил юрист. Это подразумевает, что хозяин жилища имеет право защищать его от нападения с помощью оружия. По мнению Григорьева, в этом плане Россия немного отстает от других стран, а предлагаемые изменения являются «достаточно ювелирными».

Напомним, законопроект о разрешении любых методов самообороны при защите дома от нападения разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Авторы документа отметили, что незаконное проникновение в дом зачастую связано с тяжкими преступлениями, но при этом владельцы жилья не имеют возможности объективно оценить степень опасности.

Ранее в Госдуме выступили против введения штрафов за пропаганду домашнего насилия.