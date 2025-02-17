Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме выступили против введения штрафов за пропаганду домашнего насилия

Депутат Милонов не одобрил законопроект о штрафах за пропаганду домашнего насилия
close
Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

Никакой пользы для россиян от введения штрафов за пропаганду домашнего насилия не будет, убежден зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Вместо этого, по его мнению, следует ввести ответственность за популистские и хайповые инициативы.

Так в беседе с Общественной Службой Новостей он прокомментировал законопроект, который на рассмотрение парламента внесла депутат от партии «Новые люди» Ксения Горячева. Документом предлагается штрафовать за одобрение или пропаганду домашнего насилия на суммы от 5 до 10 тысяч рублей. По мнению Милонова, инициатива не стоит внимания, потому что она «громкая», но бесполезна для людей.

«Хотелось бы, чтобы некоторые законотворцы для начала предложили, например, ввести ответственность за пропаганду популистских или хайповых предложений», — заявил он.

В то же время он не ответил на вопрос, стоит ли в России одобрить законопроект о домашнем насилии, разрабатываемый с 2016 года.

В документе о штрафах за пропаганду семейно-бытового насилия предлагается отнести к нему, в том числе, умышленное причинение вреда, психологические и физические угрозы и нанесение ущерба имуществу родственников. Причем подчеркивается, что нормы закона в случае одобрения не будут распространяться на произведения искусства и науки.

Психолог ранее назвал тревожные признаки, говорящие о домашнем насилии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами