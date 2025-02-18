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Россиянам рассказали, как эффективно очистить подушку от пыли и бактерий

Специалист Смит: перекись поможет очистить подушку от пыли и бактерий
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Shutterstock

Перекись водорода поможет очистить подушку от пыли, бактерий, клещей и грибков. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эксперта по уходу за текстилем Дэвида Смита.

По его словам, грязные подушки могут стать причиной аллергии, раздражений кожи и проблем с дыханием. Кроме того, в них могут скапливаться пот, жир и омертвевшие клетки кожи.

Чтобы очистить подушки, эксперт советует смешать перекись водорода с водой в равных пропорциях, нанести на пятна и оставить на 10-15 минут. После этого нужно промыть подушку чистой водой и дать ей полностью высохнуть.

«Такой метод не только вернет подушке белый цвет, но и избавит от вредных микроорганизмов, обеспечивая более гигиеничный и здоровый сон», — добавили в сообщении.

Врач-сомнолог Павел Кудинов до этого говорил, что при выборе подушки важно обратить внимание на материал, из которого изготовлен наполнитель. По его словам, отдавать предпочтение стоит искусственному, поскольку перо и пух сложно стирать и сушить, а делать это необходимо. Также специалист посоветовал менять подушки не реже, чем раз в три года.

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