Пожилой россиянин поверил «главному бухгалтеру» и лишился 6 млн рублей

В Туле 78-летний мужчина поверил «главному бухгалтеру» и лишился 6 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

С пенсионером в мессенджере связался неизвестный, который представился «главным бухгалтером» предприятия, где работает мужчина, и сообщил, что с ним свяжутся якобы сотрудники ФСБ. Пожилой туляк поверил аферисту.

Затем с ним связался «сотрудник ФСБ», который сообщил пенсионеру, что с его счетов якобы пытались перевести деньги на ВСУ. После этого с россиянином связалась «сотрудница Центробанка», которая предложила ему отправить сбережения на «безопасный счет» якобы ради их сохранения.

Следуя инструкциям злоумышленников, туляк отправил на их счета 4 млн рублей. Он также продал автомобиль и отдал аферистам вырученный миллион рублей. Позже он перевел на «безопасный счет» еще миллион рублей.

Мужчина понял, что его обманули, только когда рассказал обо всем родственникам. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в вымогательстве с помощью Telegram-канала.