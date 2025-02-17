В Петербурге мужчина ударил любимую почти 200 раз и изнасиловал инвалидной тростью

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который надругался над сожительницей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в доме на улице Солдата Корзуна. По версии следствия, мужчина хотел поглумиться над сожительницей, поэтому схватился за инвалидную трость и нанес женщине около 200 ударов по голове, груди и другим частям туловища.

Затем он нанес еще несколько ударов острым предметом и обжег горячим предметом. После этого он затолкал возлюбленной в рот охлаждающую форму для льда.

Помимо этого, обвиняемый изнасиловал женщину инвалидной тростью и пластиковой трубкой. Пострадавшая не выжила.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, фигурант вину признал. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к 17 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее хирурга арестовали за изнасилование 299 пациентов, большинство из которых дети.