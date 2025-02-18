Наркоторговец поджег свое уголовное дело в кабинете следователя

В Химках преступник пытался сжечь свое уголовное дело и получил добавку к сроку

В подмосковных Химках наркоман поджег свое уголовное дело, пишет mk.ru.

Мужчина, попавший в изолятор временного содержания по подозрению в сбыте героина, был вызван на разговор к следователю. Женщина собиралась предъявить заключенному обвинение, но во время встречи он повел себя неадекватно.

Фигурант, полагавший, что сможет избежать тюрьмы, если уничтожит дело, достал коробок спичек и поджег собранные материалы. Сотрудники изолятора быстро скрутили мужчину, но первые три листа уже были испорчены.

В итоге обвиняемый ответил перед судом не только за торговлю наркотиками, но и за воспрепятствование работе следователя. В качестве наказания он получил семь лет и один месяц тюрьмы.

Ранее обвиняемый в экстремизме съел доказательства по делу в Подмосковье.