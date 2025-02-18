Житель Домодедова признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

«Ъ»: житель Домодедова вышел на связь с СБУ и собирал отряд для диверсий

В 2-м Западном окружном военном суде началось заседание по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя подмосковного Домодедова Григория Онищенко, который обвиняется в участии в террористической деятельности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На первом заседании молодой человек признал свою вину. Суд установил, что он родом с Украины, в 2015 году переехал в Россию, в Подмосковье, вместе с матерью и отчимом. Онищенко отслужил в российской армии и работал водителем на хлебозаводе. При этом он выступал против проведения специальной военной операции после ее начала.

По данным следствия, в 2017 году молодой человек съездил к родственникам на Украину, где купил автомат АКС-74, привез его в Россию и спрятал. После начала СВО Онищенко связался со Службой безопасности Украины и передавал им координаты военных целей в Подмосковье для атаки беспилотниками.

Также выяснилось, что подсудимый собирался вступить в ряды легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) и вербовал туда новых членов. В итоге он собрал группу единомышленников, с которыми планировал совершать диверсии на территории страны.

Онищенко договорился со знакомым, чтобы тот обучал подопечных навыкам рукопашного боя, но тот, когда узнал об намерениях Онищенко воевать против России, сообщил о нем в ФСБ. Так молодого человека и поймали в мае 2024 года.

После оглашения обвинительного заключения мужчина заявил, что полностью признает вину и готов ответить по закону.

Ранее в Нижегородской области задержали двух жителей по делу о диверсии.