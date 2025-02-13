В Ленобласти отец нашел новорожденного в выгребной яме

Жительница Ломоносовского района Ленинградской области родила двойню в уличном туалете, одного из младенцев спасти не удалось. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в деревне Низино, у 30-летней сельчанки на 34-й неделе беременности начались преждевременные роды. Она родила двойню в уличном туалете, одного из младенцев отец нашел в выгребной яме, спасти ребенка не удалось.

Мать и второго новорожденного госпитализировали. Известно, что семья оценитается как благополучная и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае местная жительница избавилась от новорожденного ребенка, как только тот появился на свет, оставив его в уличном туалете. Спасти младенца не удалось. Спустя 11 дней после случившегося роженицу на скорой помощи доставили в медицинское учреждение. По предварительной информации, у нее открылось кровотечение.

Ранее в Красноярске 16-летняя школьница родила и выкинула младенца в мусор.