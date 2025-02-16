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Названо повреждение сосудов, удваивающее риск деменции

Stroke: кровоизлияние в мозг удваивает риск развития деменции в пожилом возрасте
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского колледжа Вайля Корнелла установили, что внутричерепные кровоизлияния, вызванные разрывами мозговых сосудов, могут повышать риск развития деменции в пожилом возрасте в два раза. Результаты работы опубликованы в журнале Stroke.

В ходе исследования ученые проанализировали истории болезни почти 15 тысяч человек, перенесших различные типы внутричерепных кровоизлияний с 2008 по 2018 год. Ученые сосредоточились на случаях, произошедших спонтанно, а не в результате травм головы. Результаты показали, что в среднем через 5,6 лет после кровоизлияния в мозг риск деменции повышался в два раза.

Эти данные согласуются с данными других исследований, которые также показывают, что внутричерепные кровоизлияния связаны с повышенным риском когнитивных нарушений. Например, работа датских ученых показала, что у 11,5% людей, перенесших разрыв мозговых сосудов, развивается деменция. Этот показатель в 2,5 раза превышает таковой в общей популяции.

Причины связи между внутричерепными кровоизлияниями и деменцией могут быть различными.

«Одной из возможных причин является накопление белка бета-амилоида в мозге после нарушения работы сосудов. Также существует гипотеза, что общие факторы, такие как хроническое повреждение сосудов мозга, могут повышать риск как кровоизлияний, так и деменции», — добавил доктор Сантош Мурти, один из авторов исследования.

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