Назван опасный вид диеты для пациентов с диабетом

Группа французских ученых из Университетского госпиталя Бордо обнаружила, что перепады массы тела, известные как «диета йо-йо», значительно увеличивают риск развития болезней почек у пациентов с диабетом 1 типа. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Диета йо-йо, характеризующаяся многократным снижением и набором веса, распространена среди 35% мужчин и 55% женщин. Название этого режима питания связано с игрушкой йо-йо (конструкции из двух дисков, соединенных осью), которая опускается и поднимается по прикрепленной к оси веревке под действием инерции.

Ранее было доказано, что такая модель питания повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний как у населения в целом, так и у людей с диабетом 2 типа.

Исследователи проанализировали данные 1432 участников исследования «Контроль диабета и его осложнений» (DCCT) и «Эпидемиология вмешательств и осложнений диабета» (EDIC). Они изучили шестилетние показатели массы тела, используя индекс «независимой от среднего изменчивости» (VIM), который измеряет колебания веса выше и ниже среднего значения для каждого человека.

Результаты показали, что у участников с более значительными колебаниями веса наблюдалось снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) на 40% от исходных значений. СКФ — это показатель, который отражает, насколько хорошо почки фильтруют токсины из крови. Кроме того, у таких пациентов чаще выявлялась альбуминурия — состояние, при котором в моче обнаруживается повышенное количество белка альбумина, что является признаком заболевания почек.

Хотя механизмы, связывающие колебания веса с повреждением почек, до конца не изучены, авторы исследования предложили несколько гипотез. Одной из возможных причин является инсулинотерапия, необходимая для лечения диабета 1 типа, которая может способствовать цикличности веса. Кроме того, частые изменения массы тела создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что может усугублять повреждение почек.

Ранее ученые выяснили, в каком случае ожирение не сокращает продолжительность жизни человека.