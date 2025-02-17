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Врач ответил, чем опасно регулярное употребление фастфуда

Врач Белоусов: регулярное употребление фастфуда грозит ожирением и диабетом
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Freepik.com

Регулярное употребление фастфуда может грозить многими проблемами со здоровьем. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

Он уточнил, что в таких блюдах содержится большое количество насыщенных жиров, трансжиров, сахара и соли. Это может привести к ожирению, сахарному диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям. Врач добавил, что в фастфуде обычно не так много витаминов, минералов и клетчатки, что может стать причиной дефицита питательных веществ. Помимо этого, он оказывает негативное влияние на кожу, пищеварение и психоэмоциональное состояние.

«Фастфуд вреден по нескольким причинам. Он очень калориен, что может привести к избыточному весу. Также такие продукты не обеспечивают организм необходимыми питательными веществами», — добавил Белоусов.

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучившие вкусовые предпочтения интернет-пользователей, до этого установили, что гамбургеры, чизбургеры и бутерброды оказались любимым фастфудом 24% россиян, шаурма заняла второе место по популярности — ее предпочитают покупать 15% жителей страны, а чебуреки, беляши и пирожки — третье (14%).

Ранее россиянам объяснили, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья.

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