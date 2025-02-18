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Стало известно, сколько россиян занимаются самолечением

«КП»: 23% россиян занимаются самолечением
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Shutterstock/FOTODOM

Почти четверть (23%) россиян признались, что всегда занимаются самолечением и избегают поликлиник и больниц. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,9 тыс. человек.

Они выразили уверенность, что смогут самостоятельно подобрать лекарства по симптомам или попросить помощи у знакомых.

«Стараюсь меньше обращаться к врачам, ибо придешь в поликлинику с одной болячкой, а выйдешь еще с пятью. Да и лекарства они выписывают те же, что есть в каждом доме. Так что лечусь обычно сама», — поделилась участница опроса.

64% опрошенных ответили, что при появлении недомогания сразу обращаются к врачу, чтобы не запустить болезнь. 2% респондентов сообщили, что отдают предпочтение методам народной медицины — травам, массажам и так далее.

Еще 8% участников опроса заявили, что никогда не болеют, поэтому им не приходится лечиться. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Некоторые уточнили, что сочетают назначенное врачом лечение с народными методами.

Результаты опроса Здоровье Mail и ВФокусе Mail (проекты VK), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показали, что россияне не хотят тратить время на очереди и не доверяют врачам, поэтому лечатся своими силами. 52% опрошенных чаще всего лечатся самостоятельно, 44% — в зависимости от ситуации могут либо лечиться самостоятельно, либо обратиться к врачу. И только 4% россиян всегда обращаются к специалистам и не занимаются самолечением.

Ранее россиянам рассказали о малоизвестных услугах по ОМС.

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