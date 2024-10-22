Большинство россиян не обращаются к врачу, а лечатся самостоятельно

Россияне не хотят тратить время на очереди и не доверяют врачам, поэтому лечатся своими силами. При этом лучшими методами самолечения они называют проветривание и отдых, а также прием антибиотиков и витаминов. Об этом говорят результаты опроса Здоровье Mail и ВФокусе Mail (проекты VK), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

52% опрошенных чаще всего лечатся самостоятельно, 44% — в зависимости от ситуации могут либо лечиться самостоятельно, либо обратиться к врачу. И только 4% россиян всегда обращаются к специалистам и не занимаются самолечением.

Причины такой нелюбви к обращению за медпомощью следующие: 29% россиян не хотят сидеть в очередях (при этом частные клиники для них недоступны), 23% в принципе не желают тратить время на походы по поликлиникам и больницам. У 15% был негативный опыт обращения к медикам, а 12% вовсе не доверяют врачам.

7% не видят смысла в обращении за профессиональной медпомощью, так как вся информация о болезнях и лечении есть в интернете. 6% не знают, где можно получить нужную им медицинскую помощь. 5% считают народные методы более эффективными и безопасными, а 3% опрошенных просто боятся идти к врачам.

Чаще всего самостоятельно лечат простуду и легкие травмы

21% россиян без помощи врачей лечат ссадины или порезы. Также 21% опрошенных обходятся своими силами при гриппе и других ОРВИ.

17% читателей самостоятельно справляются с расстройствами ЖКТ, 16% — с головной болью и мигренью, 10% — с ожогами, 9% — с кожными заболеваниями, например с акне.

4% готовы лечить самостоятельно любые болезни и травмы, 1% сами лечат какое-то другое заболевание, и 1% затруднились с ответом.

«Пациенты довольно часто не хотят обращаться к врачам и считают, что многие заболевания можно вылечить самостоятельно. Но это заблуждение: при появлении симптомов того же простудного заболевания, особенно при повышении температуры, нужно обращаться к врачу. Потому что лечение максимально эффективно именно в начале заболевания. Если затянуть, отдав предпочтение самолечению, могут начаться осложнения, которые потребуют серьезных мер, вплоть до госпитализации. А процесс выздоровления будет долгим», — прокомментировала врач-терапевт поликлиники НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алина Кириченко.

25% опрошенных отдыхают, проветривают комнаты и пьют много жидкости, чтобы поскорее выздороветь. Около 23% — принимают антибиотики и другие лекарства, 21% пьют витамины.

19% лечатся народными средствами (отварами и настоями трав, ингаляциями, горчичниками и банками), 6% ничего специально не делают, ждут, когда само пройдет.

Еще 2% практикуют ароматерапию, менее 1% ходят к знахарям. Чуть более 1% респондентов затруднились ответить на вопрос, а 2% выбрали «другое».

«Довольно большой проблемой является любовь нашего населения к антибиотикам. Почему-то все считают, что антибиотики способны убивать любую инфекцию, и отчасти это правда. Но нельзя забывать, что антибиотики были созданы для борьбы с бактериями (а не вирусами) Кроме этого, антибиотики бывают широкого или узкого спектра действия, и лечить ими можно только определенные инфекции. Бесконтрольный прием антибиотиков увеличивает резистентность к ним, и они в конечном итоге становятся менее эффективными. Кроме того, врач при назначении антибиотиков учитывает различные сопутствующие заболевания пациента для того, чтобы не возникло осложнений и побочных эффектов Что касается народных средств, то здесь мнение врачей однозначно. Современные лекарства с доказанной эффективностью воздействуют непосредственно на патогенез болезни, поэтому работают быстро, безопасно и несопоставимо более эффективно, чем любые отвары и настои», — отметил Кириченко.

59% опрошенных россиян считают, что самолечение может быть эффективным, но это зависит от ситуации. 37% уверены, что самолечение — безусловно эффективный метод. И только 3% считают, что это не так (и лучше ходить к врачу). Еще 1% опрошенных затруднились с ответом.

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