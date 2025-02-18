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Близнец экс-комиссара полиции выдавал себя за брата, чтобы «крышевать» клубы

В США близнец экс-комиссара полиции притворялся братом, чтобы скрыть свои аферы
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james.caban.7/facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Брат-близнец экс-комиссара полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан выдавал себя за него в полицейском участке, чтобы помешать правоохранителям расследовать незаконную деятельность клубов. Об этом сообщает The New York Post.

Согласно материалу, 58-летний Джеймс Кабан с января 2023 года по сентябрь 2024-го по меньшей мере пять раз выдавал себя за брата, чтобы влиять на действия сотрудников полиции. Жалобу на его поведение подал один из бывших коллег Эдварда Кабана. В обращении отмечается, что начальник участка и его подчиненные способствовали тому, что другие правоохранители не сомневались, что получают приказы от самого комиссара.

В статье уточняется, что Джеймс Кабан тоже бывший полицейский. Он был уволен 20 лет назад после драки с таксистом. Во время визитов в участок в качестве брата он носил деловую повседневную одежду.

Подавший жалобу офицер ссылается на дискриминацию по признаку расы и национального происхождения и собирается обратиться в суд. Когда он забил тревогу из-за происходящего в отделении, «его карьеру разрушили»: ему сократили сверхурочные, перевели на ночную работу, отправили и на психологическое тестирование и в конечном итоге поручили самую сложную работу в уголовном суде.

Ранее «плюшевая капибара» задержала наркоторговца в День святого Валентина.

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