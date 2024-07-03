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В Госдуме поддержали увеличение пособия уволенным беременным

Уволенным из-за ликвидации компании беременным уравняют пособие

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Мария Девахина/РИА Новости

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал увеличение пособий беременным, которых уволили из-за ликвидации организации. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что благодаря поправке в законодательстве, беременные женщины будут получать пособие в размере установленного в регионе прожиточного минимума. Поправки ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в закон «О занятости населения в РФ».

По действующему законодательству минимальный размер такого пособия составляет 300 рублей. Сумма такого пособия при этом индексируется раз в год с 1 февраля 2024 года. Учитывается при этом индекс роста потребительских цен за предыдущий год.

В мае детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила с заявлением, что идея выплачивать россиянкам по 200 тысяч рублей в случае, если они рожают ребенка до 25 лет, может помочь в решении демографического вопроса в стране.

Сообщалось также, что в Госдуму планируют внести законопроект, который позволит выплачивать женщинам до 25 лет единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей за рождение ребенка.

Ранее в одной из российских областей анонсировали новые меры поддержки для многодетных.

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