Верховный суд РФ утвердил приговор мужчине, осужденному за поджог военкомата

ВС оставил в силе приговор мужчине, осужденному на 15 лет за поджог военкомата

Верховный суд (ВС) оставил в силе приговор Александру Новогренко, который был осужден на 15 лет колонии за поджог военкомата и сбыт наркотиков в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Приговор нижестоящих инстанций — 15 лет Новогренко А. А. по делу о поджоге военкомата и сбыте наркотиков — оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения», — сказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, 22 сентября 2023 года обвиняемый получил через мессенджер задание от неустановленного лица поджечь любой военкомат Петербурга. За это ему пообещали вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Новогренко согласился и получил от сообщника инструкцию по конспирации, а также пошаговый план изготовления зажигательного устройства.

Мужчина приобрел необходимые компоненты для изготовления «коктейля Молотова», сделал несколько устройств, испытал их, а затем реализовал свой план 27 сентября 2023 года.

На следующий день обвиняемый вновь вступил в сговор с неизвестным — на этот раз по делу о сбыте наркотических средств. Новогренко получил наводку с координатами пакета с наркотиками, расфасованными по сверткам, забрал его и целый день прятал по городу «закладки», пока его не задержали правоохранители.

В конце июня Первый Западный окружной военный суд приговорил Александра Новогренко к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии строго режима.

Ранее петербурженка подожгла военкомат и отправилась в колонию на 10 лет.