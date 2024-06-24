Россиянин поджег военкомат за 100 тыс. рублей и отправился в колонию

В Санкт-Петербурге Первый Западный окружной военный суд огласил приговор Александру Новогренко, который поджег военкомат и пытался сбыть наркотики. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, 22 сентября 2023 года обвиняемый получил через мессенджер задание от неустановленного лица поджечь любой военкомат Петербурга. За это ему пообещали вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Новогренко согласился и получил от сообщника инструкцию по конспирации, а также пошаговый план изготовления зажигательного устройства.

Мужчина приобрел необходимые компоненты для изготовления «коктейля Молотова», сделал несколько устройств, испытал их, а затем реализовал свой план 27 сентября 2023 года.

«Бросил одно СЗУ с подожженным фитилем в сторону входной двери военкомата, вызвав воспламенение стены фасада здания, при этом с помощью телефона записывая свои действия на видео. Затем Новогренко с целью конспирации сменил одежду и скрылся с места происшествия, а произведенную видеозапись отправил в качестве отчета Т., от которого обещанного за совершение террористического акта вознаграждения не получил», — рассказали в пресс-службе судов.

На следующий день обвиняемый вновь вступил в сговор с неизвестным — на этот раз по делу о сбыте наркотических средств. Новогренко получил наводку с координатами пакета с наркотиками, расфасованными по сверкам, забрал его и целый день прятал по городу «закладки», пока его не задержали правоохранители.

В ходе судебного заседания мужчина признал причастность к поджогу военкомата и покушению на сбыт наркотических средств. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии строго режима.

Ранее петербурженка подожгла военкомат и отправилась в колонию на 10 лет.