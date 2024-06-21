Петербурженка подожгла военкомат и отправилась в колонию на 10 лет

В Петербурге суд вынес приговор женщине, которая подожгла военкомат. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, в сентябре прошлого года россиянка общалась с неизвестным по мессенджеру и согласилась поджечь комиссариат. В этот же день она получила инструкции и закупила все необходимое для приготовления зажигательной смеси.

Всего она сделала три бутылки, которые принесла к военкомату и бросила в деревянную дверь. После поджога она продемонстрировала происходящее неизвестному в мессенджере. Затем она подошла к окну и попыталась его разбить, но сделать это не получилось.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима», – сообщается в публикации.

До этого в Нижегородской области мужчину признали виновным после двух неудачных попыток поджога. По версии следствия, россиянин бросил в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью, но пожара не произошло. Во второй раз он решил поджечь администрацию населенного пункта, но в этом случае здание тоже не загорелось.

За свои действия мужчина получил срок семь лет, из них первые два года он проведет в тюрьме, остальное – в ИК строгого режима.

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