Мясников призвал отправлять любителей диет на принудительные работы

Известный врач и телеведущий Александр Мясников осудил моду на экстремальное похудение среди некоторых россиян и призвал отправлять их на принудительные работы. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия1».

Мясников прокомментировал историю женщины, потерявшей значительный вес за короткий срок, придя к выводу, что это произошло не по медицинским причинам, а в результате осознанного и чрезмерного ограничения питания.

Он выразил беспокойство по поводу распространенности таких экстремальных диет и отказа людей от медицинских консультаций, отдавая предпочтение непроверенным онлайн-рекомендациям и советам из социальных сетей. Он подчеркнул губительные последствия такого подхода для здоровья и эмоционального состояния.

Мясников заявил, что считает необходимым принять меры для предотвращения подобных экстремальных практик, не исключая даже таких крайних мер, как принудительные работы.

До этого врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов сообщил, что для соблюдения безглютеновой диеты нужно не только исключить хлеб и макароны из пшеницы и ржи, но и внимательно читать этикетки продуктов, выбирать «молочку» без глютена, а также избегать колбас и сосисок.

Ранее были названы самые популярные причины, почему диеты не работают.