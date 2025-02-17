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В «Перекрестке» в партии рыбы обнаружили червей

«Перекресток» снял с продажи рыбу «Люди Любят» после обнаружения в ней червей
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Shutterstock/FOTODOM

В сети магазинов «Перекресток», входящих в Х5 Group, выявлена партия некачественной красной рыбы торговой марки «Люди любят». Об этом ретейлер сообщил РИА Новости.

После обращения покупательницы из Москвы, обнаружившей в приобретенном продукте червей, компания приняла решение о незамедлительном изъятии данной партии с полок всех магазинов сети. В Х5 подтвердили снятие с продажи затронутой партии и запуск выборочной проверки остальных партий рыбы этой марки.

Кроме того, «Перекресток» инициировал внутреннее расследование на предприятии-поставщике, нацеленное на оценку соблюдения технологических норм и санитарных стандартов на всех этапах производства. В компании подчеркнули, что это первый подобный случай, связанный с данной продукцией.

Пострадавшей покупательнице будет возвращена полная стоимость покупки, а сотрудники службы поддержки «Перекрестка» пройдут дополнительное обучение для повышения оперативности реагирования на подобные инциденты.

До этого в работе нескольких точек сети быстрого питания Subway в России выявили многочисленные нарушения. Журналисты «SHOT проверка» обнаружили тараканов и антисанитарию на кухнях, зафиксировали использование просроченных продуктов и отсутствие медицинских книжек у сотрудников. По их словам, еду в точках питания готовят на грязных разделочных поверхностях с использованием гнилых овощей.

До этого массовое отравление едой из доставки произошло в Москве.

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