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В Татарстане бизнесмена приговорили к пяти годам колонии из-за слов о сторонниках СВО

Суд в Казани вынес приговор бизнесмену Баязитову, оскорблявшему русских
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Вахитовский суд Казани приговорил бизнесмена Руслана Баязитова к пяти годам колонии за возбуждение ненависти к русским и сторонникам СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Оглашен приговор в отношении Баязитова <...>. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.

По данным суда, предприниматель в Telegram-канале угрожал насилием в отношении русских и тех, кто положительно высказывался о проведении специальной военной операции.

11 февраля жительнице Москвы Яне Джоган продлили арест. Инцидент с ней произошел в начале ноября 2024 года. Она пыталась добиться от рабочих прекращения строительных работ, хотя те, как утверждают СМИ, работали в законное время. Женщина твердила, что ей надо спать после ночной смены. Мужчин, которые ставили дверь, она назвала «русней» и угрожала им пистолетом.

Ранее российского комика призвали привлечь к ответственности за оскорбление россиянок.

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