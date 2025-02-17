В Татарстане бизнесмена приговорили к пяти годам колонии из-за слов о сторонниках СВО

Вахитовский суд Казани приговорил бизнесмена Руслана Баязитова к пяти годам колонии за возбуждение ненависти к русским и сторонникам СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Оглашен приговор в отношении Баязитова <...>. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.

По данным суда, предприниматель в Telegram-канале угрожал насилием в отношении русских и тех, кто положительно высказывался о проведении специальной военной операции.

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