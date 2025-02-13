Руслана Белого требуют привлечь к ответственности за оскорбление россиянок

Комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) призвали привлечь к ответственности за оскорбление россиянок. Об этом сообщил NEWS.ru глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

По словам Резяпова, юморист на своих выступлениях заявлял, что русские девушки ухаживают за собой ради того, чтобы уехать из России и заняться эскортом за границей.

«Руслан Белый — это тот самый пример человека, который продался за копейки и теперь изливает желчь на страну, которая его воспитала и сделала известным», — заявил активист.

Резяпов назвал Белого предателем и отметил, что «русский народ не нуждается в его одобрении». Движение «Ветераны России», отметил активист, направило обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой привлечь комика к ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах и проверить его слова на предмет возбуждения ненависти и вражды.

«Кроме того, направлена просьба о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента»)», — подчеркнул Резяпов.

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