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Московская пенсионерка избила подругу внучки, пришедшую в гости

РЕН ТВ: в Москве пенсионерка избила подругу внучки, пришедшую в гости
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Depositphotos

В Москве 80-летняя пенсионерка избила 15-летнюю подругу внучки до сотрясения мозга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 15 февраля в квартире дома в Серпуховском переулке, когда восьмиклассница пришла в гости к подруге. Бабушка девочки начала проявлять агрессию в отношении гостьи — причина ее поведения не раскрывается.

Пенсионерка напала на пришедшую в гости подругу внучки и нанесла ей несколько ударов по голове. Школьница после случившегося позвонила матери и рассказала об избиении.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и гематомы. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося.

Ранее россиянка вонзила нож в живот пятилетнему сыну из-за баловства.

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