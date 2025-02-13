Россиянин сломал нож, пытаясь ударить им собутыльника после ссоры

На Сахалине застолье с алкоголем закончилось поножовщиной. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в городе Оха в ночь на 11 февраля. Двое мужчин распивали спиртное в квартире дома на Комсомольской улице, однако в какой-то момент между приятелями возникла ссора. Один из них взял нож и не менее двух раз ударил им собутыльника в область живота и груди.

Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Telegram-канал «Точка отсчета» сообщает, что после первого удара пострадавший выбежал на лестницу, но там его снова догнал агрессор и еще раз попытался вонзить в собутыльника нож. Однако в этот момент лезвие сломалось, а нападавший испугался и убежал.

Ранее россиянка вонзила нож в спину возлюбленного, мешавшего ей пить пиво с сестрой.