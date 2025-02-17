Пара потратила $380 тыс. на превращение общественного туалета в дом мечты на берегу моря

Daily Mail: супруги из Уэльса переделали общественный туалет в дом на берегу моря

Пара из Великобритании потратила $380 тысяч на превращение общественного туалета в дом своей мечты на берегу моря, пишет Daily Mail.

Алан и Элейн Тейлор из Уэльса рассказали, что их уникальный проект начался с неожиданной находки во время прогулки по набережной Бармута, где они заметили небольшое здание, которое местный совет выставил на продажу.

«Мы любим Уэльс, Бармут и океан. Когда мы увидели этот заброшенный туалетный блок, то подумали, что это отличная возможность превратить что-то неиспользуемое и неприглядное во что-то прекрасное», — рассказала Элейн.

Супруги добавили, что здание было закрыто много лет, внутри царил хаос, все было покрыто песком с пляжа и стоял ужасный запах. Получив разрешение на реконструкцию, они столкнулись с требованиями Управления природных ресурсов Уэльса, которое настояло на поднятии уровня пола на метр для защиты от наводнений. Это решение полностью изменило первоначальные планы, и вместо ремонта пришлось строить практически новое здание.

Строительство началось в 2017 году, но проблемы не закончились. Здание пришлось разбирать вручную, чтобы сохранить фундамент. Кроме того, выяснилось, что электричество было подключено к уличным фонарям, а водопроводные трубы требовали полной замены.

«Проект рос и рос, как снежный ком», – признаётся Элейн.

Несмотря на все сложности, пара завершила реконструкцию, создав современный дом с гостиной и кухней, столовой, спальней и санузлом, а из окон открывается захватывающий вид на море и песчаные дюны.

«Это был настоящий труд любви, – говорит Элейн. – Мы шутили, что если что-то может пойти не так, то обязательно пойдет. Но мы хотели довести дело до конца, хотя несколько раз думали сдаться».

После того как реконструкция была выполнена, супруги выставили недвижимость на продажу.

Ранее пара купила заброшенное отделение банка и переделала его в двухкомнатную квартиру.