Пара купила заброшенное отделение банка и переделала его в двухкомнатную квартиру

Пара из Англии купила заброшенное отделение банка и переделала его в двухкомнатную квартиру, пишет Fox News.

Райан Грин вместе с женой купили заброшенное отделение банка в районе, где прошло детство мужчины. Мужчина объяснил, что для него это знаковое место, поэтому ему было больно смотреть, как оно постепенно рушится и уходит в забвение.

«Когда мы увидели, что помещение банка выставили на аукцион, мы просто не могли не купить его», — рассказывает Райан.

По словам мужчины, за недвижимость им пришлось заплатить $34 тысячи. После того, как документы были оформлены, супруги приступили к ремонту помещения. Пара полностью переделала внутреннюю планировку помещения, установила санузел, кухню и все необходимое для комфортного жилья.

«Нам нужен был новый потолок, новое отопление, новая проводка, пожарная сигнализация — это была просто пустая оболочка», — добавил Грин.

На ремонт у мужа и жены ушло еще примерно $65 тысяч. В итоге заброшенное банковское отделение превратилось в современную двухкомнатную квартиру. Правда, на данный момент пара там не живет — Райан и супруга заняты новым проектом — реконструкцией многоквартирного дома недалеко от морского побережья.

Ранее в США в подвале дома во время ремонта нашли 250-летние консервы.