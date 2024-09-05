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Пара купила заброшенное отделение банка и переделала его в двухкомнатную квартиру

Fox News: супруги в Англии купили заброшенное отделение банка и сделали из него квартиру

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Пара из Англии купила заброшенное отделение банка и переделала его в двухкомнатную квартиру, пишет Fox News.

Райан Грин вместе с женой купили заброшенное отделение банка в районе, где прошло детство мужчины. Мужчина объяснил, что для него это знаковое место, поэтому ему было больно смотреть, как оно постепенно рушится и уходит в забвение.

«Когда мы увидели, что помещение банка выставили на аукцион, мы просто не могли не купить его», — рассказывает Райан.

По словам мужчины, за недвижимость им пришлось заплатить $34 тысячи. После того, как документы были оформлены, супруги приступили к ремонту помещения. Пара полностью переделала внутреннюю планировку помещения, установила санузел, кухню и все необходимое для комфортного жилья.

«Нам нужен был новый потолок, новое отопление, новая проводка, пожарная сигнализация — это была просто пустая оболочка», — добавил Грин.

На ремонт у мужа и жены ушло еще примерно $65 тысяч. В итоге заброшенное банковское отделение превратилось в современную двухкомнатную квартиру. Правда, на данный момент пара там не живет — Райан и супруга заняты новым проектом — реконструкцией многоквартирного дома недалеко от морского побережья.

Ранее в США в подвале дома во время ремонта нашли 250-летние консервы.

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