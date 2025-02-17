Петербургский режиссер-педофил получил десять лет строгого режима

В Петербурге режиссера-педофила осудили на десять лет строгого режима

В Петербурге суд огласил приговор в отношении режиссера-педофила Ивана Жербина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме. Суд огласил приговор в отношении мужчины, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении девушки 2009 года рождения, совершенных лицом, имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Отмечается, что Жербин вину не признал.

Суд назначил режиссеру наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также Жербина лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, на срок в 15 лет. С осужденного взыскали компенсацию морального вреда в пользу представителя несовершеннолетней в размере 400 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге 66-летний мужчина надругался над 12-летней девочкой в хаммаме.