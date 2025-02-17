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В Петербурге 66-летний мужчина надругался над 12-летней девочкой в хаммаме

Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки
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РИА Новости

В Петербурге 66-летний мужчина надругался над несовершеннолетней. Его задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 9 февраля в фитнес-клубе на улице Кораблестроителей. По словам матери пострадавшей, ее 12-летняя дочь зашла в хаммам, где ее изнасиловал незнакомец. Родительница обратилась в полицию с заявлением.

В тот же вечер предполагаемого педофила задержали. Подозреваемым оказался житель Василеостровского района. Возбуждено уголовное дело по п. «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее в Екатеринбурге Дед Мороз помог отцу школьницы задержать мигранта-педофила.

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