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Заключенным во Франции подарили массаж на День всех влюбленных

Глава минюста Франции Дарманен возмутился массажем для заключенных на 14 февраля
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Shutterstock

Министр юстиции Франции Франции Жеральд Дарманен возмутился тем, что заключенным одной из тюрем подарили массаж на День всех влюбленных. Об этом пишет издание Figaro.

«Около 20 заключенных воспользовались услугами массажа лица, предлагаемыми школой в Тулузе», — говорится в публикации.

После этого случая Дарманен объявил, что он распорядился прекратить все «развлекательные мероприятия» в тюрьме, которые не связаны с образованием, французским языком или спортом. Министр признался, что он был «глубоко потрясен» проведением массажа в месте лишения свободы.

В прошлом году сообщалось, что в мордовской колонии №7 (ИК-7), где содержатся опасные преступники, включая иностранных наркодилеров и лидеров этнических группировок, был организован масштабный банкет. На фотографии, опубликованной «Известиями», было запечатлено, что заключенные отмечали праздник с шашлыками, салатами, пиццей и сладостями. После запроса издания ФСИН начала проверку. Также проверку организовало следственное управление СК РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что американка всю жизнь мечтала попасть в тюрьму и отметила там 104-й день рождения.

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